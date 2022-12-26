فتح نوادي للهلال الأحمر الجزائر في كل الجامعات والمدارس العليا

تم اليوم الاثنين، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تهدف الاتفاقية إلى دمج الطلبة في نشاطات الهلال الأحمر الجزائري من أعمال تطوعية، خيرية وإغاثية. وكذا تكوين كوادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والطلبة في الإسعافات الأولية.

وحسب ما جاء في منشور الهيئة على الفايسبوك، فإنه سيتم فتح نوادي للهلال الأحمر الجزائري في كل الجامعات والمدارس العليا. والاستفادة من أبحاث الجامعة الجزائرية في مجال التغيرات المناخية والطاقات المتجددة.

بالإضافة إلى تكوين الطلبة الجزائريين في إدارة الكوارث الطبيعية وكيفية دعم مختلف الأجهزة الأمنية. والفرق الطبية والسلطات المحلية إبان الكوارث. وكذا التنظيم المشترك للأنشطة المتعلقة بالعمل الإنساني.