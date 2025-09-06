فتح ورشات عمل مشتركة بين الجزائر وتونس

إستقبل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم، بمقر الوزارة، وزير التجارة وتنمية الصادرات للجمهورية التونسية، سمير عبيد.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة الداخلية.

واتفق الطرفان على فتح ورشات عمل مشتركة وتبادل التجارب والخبرات. خصوصاً في مجالات الرقمنة السجل التجاري وتنظيم الأسواق.

كما أكد الوزيران على أهمية تطوير الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين. بما يفتح المجال أمام فرص تعاون جديدة ويعزز الاندماج الاقتصادي بين البلدين الشقيقين على أسس واقعية ومستدامة.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركته في الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، المنعقد بالجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.