فتح ورشة لإنتاج المستلزمات الشبه طبية بحاسي مسعود في ورقلة

تم افتتاح ورشة لإنتاج العديد من المستلزمات الشبه طبية بمدينة حاسي مسعود في ورقلة، في إطار الوقاية من تفشى فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مدير غرفة الصناعة والتجارة “الواحات” بورقلة، صدوق خليل، أن الغرفة رافقت عملية فتح الورشة وتوفير اليد العاملة لها.

وتختص الورشة بإنتاج بدلات وأحذية وكمامات وأقنعة طبية، وذلك للمساهمة في تغطية نسبة للاحتياجات المحلية من هذه المستلزمات الضرورية .

ولاقت هذه المبادرة التضامنية تشجيعا من طرف المديرية الولائية للصحة والسكان بورقلة حيث أعطيت توجيهات بخصوص التسريع في تجهيز طلبية لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية “محمد بوضياف”.

وأبدت ذات المديرية، بعض التحفظ في إعادة النظر لنوعية القماش الذي خصص لإنتاج الكمامات الطبية وذلك بتطابقها للمعايير الصحية الوقائية، حسب ذات المصدر.

وتأتي هذه المبادرة من متعاملين اقتصاديين وطلبة ومتخرجين جامعيين ونساء خياطات حرفيات، بالتنسيق مع عدد من المديريات المحلية على رأسها مديرية الصحة.

للإشارة فقد شرع منتصف الشهر الجاري، فريق متخصص متكون من طلبة دكتوراه وأساتذة جامعيين بكلية الرياضيات بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، في عملية إنتاج بعض المعقمات ومواد التطهير.

وتم تقديم هبة أولية لمديرية الصحة والسكان تتمثل في 70 عبوة من حجم 250 ملل من محلول التعقيم الكحولي الخاص باليدين، و30 عبوة من حجم 5 لتر من محلول التعقيم.