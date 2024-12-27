فتح وكالات اتصالات الجزائر إستثنائيا اليوم

تم فتح الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر، اليوم الجمعة، بصفة استثنائية، عبر كامل التراب الوطني، بمناسبة نهاية السنة الميلادية.

وحسب ما كشفت عنه ذات المؤسسة في بيان لها، فإنه “وحرصا منها على تلبية تطلعات زبائنها. تعلن اتصالات الجزائر، عن فتح وكالاتها التجارية بصفة استثنائية عبر كامل التراب الوطني يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بمناسبة نهاية السنة”.

وتكون مواقيت فتح الوكالات التجارية من 8:00 سا إلى 12:00 سا ومن 14:00 سا إلى 18:00 سا.

وتهدف هذه المبادرة إلى “ضمان توفر خدماتها ومرافقة زبائنها في مختلف معاملاتهم. سواء تعلق الأمر بالاشتراكات أو تسديد الفواتير أو المساعدة التقنية. لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد نشاطا مكثفا”.

وأكدت اتصالات الجزائر، أن “فرقها ستكون في خدمة الزبائن للاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. وتقديم خدمات جوارية في أجواء ترحيبية واحترافية”.

هذا وتؤكد اتصالات الجزائر، من جديد “دورها كشريك جدير بالثقة والتزامها الثابت بضمان رضى زبائنها”.

كما دعت ذات المؤسسة، الراغبين في المزيد من المعلومات إلى الاتصال بخدمة الزبائن على الرقم 12 أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.algerietelecom.dz .