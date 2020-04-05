فتح وكالات المراقبة التقنية للسيارات بداية من اليوم

أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أنه اليوم الأحد إستئناف نشاط وكالاتها عبر الوطن بعد أن كان معلقا من 22 مارس إلى غاية 4 أفريل2020 .

وجاء هذه القرار تنفيذا لتعليمات الوزير الأول المتعلقة بتمديد ترخيص ممارسة بعض فئات النشاطات الضرورية للمواطنين.

وبهذا القرار أنهت ذات المؤسسة علم لكافة لأصحاب السيارات الذين يتقربون من وكالاتكم مع وجوب احترام الإجراءات الوقائية للنظافة والتباعد الاجتماعي المطلوبة”.

كما ألزمت المؤسسة الوكالات بضمان نقل المراقبين نحو مكان العمل وتزويد المتدخلين بكمامات وقفازات ومحاليل كحولية.

واكدت المؤسسة على وجوب تعقيم أماكن العمل بانتظام وكذا كل سيارة تُقدم للمراقبة التقنية مع اشتراط نظافة السيارات المقدمة للمراقبة نظيفة.