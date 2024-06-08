فتح وكالة جديدة لطيران الطاسيلي بقسنطينة

أعلنت شركة طيران الطاسيلي، عن تدشين وكالتها الجديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي في ولاية قسنطينة.

وأكد بيان للشركة، أن هذا الإفتتاح، يعد خطوة مهمة في إلتزامها بتعزيز وجودها وتحسين وصول خدماتها لعملائها في منطقة شرق الجزائر.

وتقدم الوكالة الجديدة، التي تقع في موقع مثالي في منطقة علي منجلي التجارية، مجموعة كاملة من الخدمات التجارية التي تلبي احتياجات المسافرين.

وبالتالي، سيتمكن عملاء الشركة من الاستفادة من الخدمات التالية:

حجز وشراء التذاكر: خدمة مخصصة لحجز وشراء تذاكر الطيران، مع وجود مستشارين لمساعدة العملاء في إختيار أفضل خيارات السفر.

المعلومات والتوجيه: معلومات شاملة عن جداول الرحلات، وسياسات الأمتعة، وإجراءات السفر. بالإضافة إلى المساعدة المخصصة في جميع الأسئلة المتعلقة بالسفر.

دعم المبيعات: دعم مستمر لإدارة تغييرات التذاكر واسترداد المبالغ وأي طلبات أخرى بعد الشراء.

وتعد هذه الوكالة الجديدة جزءًا من استراتيجية الشركة للتقرب من زبائنها، من خلال تسهيل وصول خدماتها وتقديم تجربة سفر محسنة.