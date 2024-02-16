فتح 200 مطعم رحمة.. الهلال الأحمر الجزائري يطلق العملية التضامنية لشهر رمضان

أطلق الهلال الأحمر الجزائري، العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان من ولاية البليدة. و ذلك بإرسال مساعدات لفائدة العائلات المعوزة بولاية البيض والولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ.

وانطلقت هذه العملية التضامنية التي تندرج في إطار التكفل بالعائلات المعوزة خلال شهر رمضان الكريم. من المخزن المركزي للهلال الأحمر الجزائري المتواجد بالمنطقة الصناعية بالبليدة. وستشمل العملية في أول محطة لها كل من ولاية البيض والولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ.

كما خصص لهذه العملية 2000 طرد غذائي، إضافة إلى أدوية و معدات طبية وأفرشة وغيرها. لتتواصل في الأيام القادمة لتشمل 100 ألف عائلة عبر 58 ولاية. بمعدل يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 قفة غذائية.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي لدى إعطائها إشارة إنطلاق العملية. أن مصالحها برمجت فتح 200 مطعم على المستوى الوطني. بما فيها الولايات و المناطق الحدودية و الجنوبية التي أعطيت لها أهمية قصوى. على غرار سوق أهراس و تبسة أم الطبول.

كما أشارت إلى مواصلة تجسيد البرنامج الخاص بالبدو والرحل الذي يرمي إلى إيصال المساعدات لهم. حيث تم منذ الإنطلاق في البرنامج مع الجيش الوطني الشعبي سنة 2023 توزيع 700 خيمة لسكان مناطق كل من ولايات برج باجي مختار و عين قزام و غيرها من المناطق الحدودية الجنوبية.