فتح 3 مصالح استشفائية اضافية لاستقبال المصابين بالكورونا بمعسكر

قررت السلطات العمومية لولاية معسكر ، فتح ثلاث مصالح استشفائية اضافية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا و التكفل لعلاجهم على مستوى كل من دوائر غريس ، المحمدية و تيغنيف.

وهذا نظرا لتصاعد عدد الاصابات والحالات المشتبه بها، مع الإبقاء على المصلحة المرجعية لعلاج كوفيد 19 بمستشفى يسعد خالد بمعسكر خصيصا لاستقبال الحالات الحرجة و المعقدة.

و جاء القرار ضمن توصيات اللجنة الأمنية للولاية من أجل التحكم في الوضع الصحي و السيطرة عليه، بعد تسجيل تزايد ملفت الاصابات بفيروس كورونا، من خلال رفع عدد الأسرة المخصصة للمرضى المصابين إلى 170سرير يضاف إلى 300 سرير بمستشفى يسعد خالد المرجعي.

كما قررت مديرية الصحة و السكان لمعسكر نقل مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية لمستشفى مسلم الطيب الى عبادة مهور محي الدين المتعددة الخدمات ، مع تخصيص مصلحة الاستعجالات بمسلم الطيب لاستقبال و فرز الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس لتخفيف الضغط عن عيادة سيدي امحمد التي تستقبل الحالات المشتبهة .

و سجلت ولاية معسكر منذ تفشي الوباء الى غاية نهاية الأسبوع حسب مديرية الصحة، 400 إصابة بفيروس كورونا، منها 250 حالة شفاء خضعت للعلاج ببروتوكول الكلوروكين.

في حين تقدر الاصابات التي تخضع للعلاج بمستشفى يسعد خالد الى غاية نهاية الاسبوع ، بـ135 حالة ، في حين يقدر المعدل اليومي للحالات المشتبه فيها بـ20حالة ، مقابل معدل 10حالات شفاء يوميا .