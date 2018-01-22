فتح 31 وظيفة في الصحة العمومية لفائدة الشرطة عبر 6 ولايات

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني باب التوظيف لسنة 2017، قصد توظيف مستخدمين شبيهين لفائدة مصالحها عبر 6 ولايات.

ذكر بيان التوظيف أن مصالح الشرطة تحتاج لتوظيف مستخدمين في شعبة الصحة العمومية بست ولايات.

وأشار البيان الذي تحوز “النهار أونلاين “على نسخة منه، أن التوظيف يخص طبيب عام للصحة العمومية وصيدلي عام للصحة العمومية.

قدر عدد المناصب في الولايات المذكورة بــــ 31 منصبا موزعين على ولايات بسيدي بلعباس، تلمسان، وهران، البيض،النعامة وغليزان.

وإشترطت على الراغبين في التقدم لوظيفة طبيب الصحة العمومية، شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها.

أما بالنسبة لمنصب صيدلي للصحة العمومية، فقد اشترط الحصول على شهادة صيدلي أو شهادة معادلة أو معترف بها.