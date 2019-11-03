فتح 33 ألف منصب شغل خلال 2020 والأولوية لهؤلاء

كشف المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد شرف الدين بوضياف، عن فتح 33 ألف منصب بالوظيفة العمومية العام المقبل.

وأضاف ذات المتحدث، للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، بأنه سسيتم منح الأولوية في هذه المناصب، للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني ذوي الأقدمية بالإدارات.

وأوضح بوضياف، أن الوظيفة العمومية وضعت ضمن منشورها لسنة 2014 ست نقاط، كل نقطة تمنح لكل سنة أقدمية للمستفيدين من الإدماج المهني للسماح لهم بالظفر بمنصب شغل.

وأضاف بأن هناك 440 ألف مستفيد حاليا من هذا الجهاز، منهم 319 ألف في الوظيفة العمومية، ويبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين، أكثر من 2 مليون و100 ألف.

وتابع ذات المتحدث، بأنه قد تم توظيف العديد منهم بعد إكتسابهم الخبرة، وقام آخرون بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار برنامج أونساج وكناك وأونجام.

كما أكد المدير العام للإدماج، أن أكثر من 26 بالمئة من خريجي الجامعات في تخصصات لا يستقطبها سوق العمل، لم يتحصلوا على مناصب إلا بعد تكوينهم.

وأشار ذات المتحدث، إلى تخصيص 400 ألف منصب عمل خلال السنة الجارية ضمن التوظيف الكلاسيكي، وتم توظيف 250 ألف حاليا.