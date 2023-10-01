فتح 4 تخصصات جديدة وتسجيل 35 مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع بجامعة المسيلة

كشفت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة. خلال هذا الدخول الجامعي 2024/2023، عن فتح 4 تخصصات جديدة على مستوى طور الليسانس والماستر

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع الإحتياجات المجتمعية. وكذا بالنظر لمتطلبات سوق العمل في اطار مؤامة التخصصات مع احتياجات سوق العمل .

من جهته أوضح نائب عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية البروفيسور بوبوبكر بوعزيز،. أنه تم هذا العام فتح تخصص “الأروطونيا” في طور الليسانس بقسم علم النفس،. وذلك بالنظر المتزايد علي هذا التخصص وتخصص” أصول الدين” بقسم الشريعة كذلك في طور الليسانس وفي طور الماستر تم فتح تخصص “الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة” وتخصص علم الاجتماع الجريمة والانحراف ومعاملات مالية معاصرة.

وفي سياق متصل أشار البروفيسور ابراهيم مرزقلال نائب عميد الكلية المكلف بالبحث العلمي أن الكلية إستقبلت هذا العام أكثر من 1000 طالب جديد في 6 اقسام و 7شعب و 17 تخصص في الليسانس و16 تخصص في الماستر في حين بلغ عدد الطلبة الاجمالي قرابة 5الاف طالب يؤكرهم 270استاذ دائم.

واشار البروفيسور ابراهيم مرزقلال أن الكلية عرفت خلال العام المنصرم تسجيل 35مؤسسة ناڜئة وبراءة اختراع .مؤكدا ان هذا العام سيكون الرهان على تكريس ثقافة الإبداع والابتكار لدى طلبة العلوم الانسانية والاجتماعية.