فتح 4 شواطئ جديدة خلال موسم الاصطياف الجاري بمستغانم

وتفقد عدة شواطئ كشاطئ استيديا شرق، استيديا غرب، و شواطئ جديدة سيتم فتحها خلال الموسم الداخل، كشاطئ شعبة نصيرة شاطئ سيدي منصور2.

كما تفقد عمليات ربط بشبكة الماء، التجهيزات، الإنارة العمومية ، تهيئة مواقف السيارات بهاته الشواطئ.

وفي ذات السياق، شدد الوالي، على استكمال الأشغال المتبقية، لتضرب مستغانم موعدا للسياح هذا الصيف.

كما يتم بالموازاة تهيئة الواجهة البحرية، حيث عاين الوالي كذلك مشاريع الشرفات المطلة على البحر ، والتي بلغ عددها 7، بداية من المدخل الشرقي للولاية، وهذا لاعطاء نظرة ساحرة للساحل الستغانمي .