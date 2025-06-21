كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، من عنابة، أنه تم فتح 461 شاطئا أمام المصطافين، وهي موزعة على 119 بلدية شاطئية عبر الولايات الـ 14 الساحلية من بينها 13 شاطئا جديدا.

وخلال اشرافه رفقة كل من حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وطه دربال وزير الري. وسفيان شايب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّف بالجالية الوطنية بالخارج. على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق موسم الاصطياف 2025 من ولاية عنابة و الموسوم بشعار “صيفنا لمة وأمان”. أكد وزير الداخلية أنه تم تخصيص أكثر من 7 مليار دينار جزائري للتكفل بعمليات تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية. بنسبة زيادة في الأغلفة المالية المرصودة لهذا الملف فاقت 68 في المائة مقارنة بالموسم الفارط .

كما أشار أن هذه العمليات سمحت بفتح 461 شاطئا أمام المصطافين موزعة على 119 بلدية شاطئية. عبر الولايات الـ 14 الساحلية من بينها 13 شاطئ جديد.

مضيفا أن مصالح الأمن التابعة للدرك والشرطة وكذا مصالح الحماية المدنية، قامت بتسطير مخططاتها العملياتية ذات الصلة. بمجابهة مختلف أنواع التهديدات والمخاطر.

وأكد الوزير أن قطاعه يحرص على تعزيز العمل الرقابي الميداني والمتابعة اليومية من طرف كل المتدخلين لضمان الإلتزام بمبدأ مجانية الدخول للشواطئ. والقضاء على أي مظاهر استغلال غير شرعي لها أو أي محاولة للمساس براحة وطمأنينة المصطافين.

وفي ذات السياق، أبرز مراد أنه لن يتوانى في اتخاذ التدابير الرعدية اللازمة المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.

وحرصا على التجسيد الفعلي والميداني لالتزامات وقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بمد جسور التواصل مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. أعلن الوزير أنه سيتم تمديد العمل بالتدابير التسهيلية وتوسيعها لتخفيف الإجراءات على مستوى جميع المعابر الحدودية. الجوية والبحرية والبرية وتحسين مستوى الخدمات.

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