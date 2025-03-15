فتح 5 ثانويات جهوية متخصصة في الرياضيات

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، عن فتح خمس ثانويات جهوية متخصصة في الرياضيات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التميز العلمي في هذا المجال.

وجاء هذا الإعلان في احتفالية نُظمت بالقطب العلمي والتكنولوجي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله (غربي العاصمة). بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات.

وأكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف إلى استقطاب التلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في مادة الرياضيات من مرحلة التعليم المتوسط.

كما أوضح سعداوي أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام المتزايد بالرياضيات، لاسيما الرياضيات التطبيقية. التي تمثل الركيزة الأساسية للتكنولوجيا الحديثة. بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والفيزياء الفضائية، والعلوم الطبية.

وأضاف الوزير أن فتح هذه الثانويات المتخصصة سيسهم في تكوين جيل من التلاميذ القادرين على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. ويعزز مكانة الجزائر في المجالات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المتقدم.