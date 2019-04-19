فتح 500 منصب مالي جديد لتوظيف حراس الشواطئ الموسميين بوهران

سيتم فتح 500 منصب مالي جديد بولاية وهران، لتوظيف أعوان حراس الشواطئ الموسميين تحسبا لموسم الاصطياف القادم من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر، بعد إجراء مسابقة.

وحسبما أفادت به المديرية الولائية للحماية المدنية، ستُجرى المسابقة في الفاتح ماي المقبل وتخص عدد من الاختصاصات،

على غرار السباحة الحرة على مسافة 200 متر والانقاذ (رفع دمية من عمق الماء) والاسعاف ورمي العوامة داخل الماء وغيرها .

وسيشرف على المسابقة مختلف رؤساء مصالح مديرية الحماية المدنية وغطاسون محترفون، لاختيار أحسن السباحين

الذين تتوفر فيهم المواصفات والشروط بما في ذلك أن يكون هذا الأخير مستأمن على حياة المواطنين، كما أشير إليه.

ويرتقب خلال موسم الاصطياف القادم، فتح ثلاثة شواطئ جديدة بكل من شاطئ المقطع بمرسى الحجاج وشاطئ رقم 6 بأرزيو والشاطئ الاصطناعي بمنطقة “الجوالق” بمدينة وهران.

ليرتفع العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة إلى 36 شاطئا موزعة عبر بلديات العنصر وبوسفر وعين الترك وأرزيو وقديل ومرسى الحجاج وبئر الجير ووهران وعين الكرمة.