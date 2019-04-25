فتح 530 سوق جواري على الطريقة الباريسية الأسبوع المقبل

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات بوزارة التجارة، أحمد مقراني، إنه سيتم فتح نحو 530 سوق جواري، ابتداء من الأسبوع المقبل، مهيأة على الطريقة الباريسية.

وكشف مقراني، للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أنه سيتم إعادة فتح واستغلال نحو 468 سوق تدريجيا، كانت قد أنجزت مسبقا دون استغلالها.

وأوضح مقراني، أن العملية تأتي بهدف ضمان تموين المواطنين، بالمواد الواسعة الإستهلاك خصوصا خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف المتحدث، أن المخطط يتضمن وضع 530 سوقا جوارية بالأحياء والمدن الكييرة، تم تهئيتها على شاكلة الأسواق الباريسية.

وأكد المتحدث أن فتح هذه الأسواق، لا يتطلب استثمارات كبيرة.

كما يهدف فتح هذه الاسواق، لاستقطاب الشباب العامل بالسوق الموازية، وإدماجهم تدريجيا.

وأشار مقراني، إلى أن بعض الولايات شرعت في تنصيب وفتح بعض هذه الأسواق.

فيما سيتم خلال الأسبوع المقبل، فتح 55 سوق باريسي بالعاصمة، و 84 سوق في وهران.

وإلى جانب الأسواق الباريسية سيتم -يضيف المتحدث-، فتح واستغلال 171 سوقا جوارية في غضون الأسبوع المقبل.

من بينها 15 سوق من هذه الأسواق الجاهزة ستفتح بالعاصمة ، وأربعة بوهران.

من جهة ثانية أشار المتحدث، إلى أنه تم الإتفاق بعد مشاورات طويلة مع مختلف الشركاء، على تحديد أسعار مرجعية لسبع مواد فلاحية مطلوبة بكثرة وهي”بطاطا والطماطم والبصل والثوم، والكوسة والخس والجزر”.

قبل أن تضاف إلى هذه المواد، كل من الموز واللحوم المستوردة، حسب نفس المتحدث.

وأضاف مقراني، أنه سيتم الإعلان عن الأسعار، يوم السبت، من قبل وزير التجارة.

وذلك بهدف توفير مختلف المواد بشكل أفضل، وكذا القضاء على ظاهرة المضاربة ورفع الأسعار بطريقة جنونية.