فتح 565 سوقا جواريا عبر الوطن أياما قبل رمضان

أشرف الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الهادي بكير، اليوم السبت، على الانطلاق الرسمي لإفتتاح 565 سوقا جواريا عبر التراب الوطني، تحسبا لشهر رمضان المعظم.

وقال بكير في تصريح نقله التلفزيون الجزائري، أن جميع الإجراءات التنظيمية و اللوجيستية قد اتخذت من اجل ضمان تموين هذه الأسواق.

موضحا أن هذه الأسواق الجوارية، تهدف إلى تعزيز الأسواق التقليدية، من خلال عرض منتجات ذات نوعية جيدة و بأسعار تنافسية.

مشيرا إلى أن أزيد من 6400 متعاملا من منتجين ومستوردين وتجار جملة وعديد الحرفيين، يشاركون في هذه المبادرة.

ويأتي ذلك، لأجل ضمان وفرة دائمة لمختلف المواد الغذائية “خضر وفواكه ومواد أساسية” طيلة شهر رمضان.

وأكد ذات المسؤول، إلى أن هذه الأسواق الجوارية المتواجدة على مستوى 58 ولاية من الوطن تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وضمان وفرة المواد الغذائية وبأسعار معقولة.

كما تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتسويق منتجاتهم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة المضاربة.

وهنا، نوه بكير خلال زيارته للسوق الجوارية ببئر مراد رايس، بالتزام المتعاملين بإنجاح هذه المبادرة.

وأضاف أن التجار يقترحون مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الخضر والفواكه واللحوم والحليب ومشتقاته. والمشروبات الغازية ومواد التنظيف بكل أنواعها وبأسعار تنافسية.

وتتراوح أسعار لحوم الأبقار المستوردة من اسبانيا على سبيل المثال، ما بين 1.100 و1.250 دج للكلغ. فيما تباع لحوم الأغنام بسعر 1.950 دج/كلغ.

وأكد التجار من جانبهم بأن هذه الأسواق ستمون قريبا باللحوم المستوردة من البرازيل والتي تتوفر فيها نفس معايير الجودة.

كما أكد باعة الخضر والفواكه أن منتجاتهم تأتي مباشرة من المستثمرات الفلاحية المتواجدة بعديد مناطق الوطن.

وأوضح مدير التجارة لولاية الجزائر، عبد الوهاب حركاس، أن 21 سوقا جواريا قد افتتحت على مستوى ولاية الجزائر تحسبا لشهر رمضان.