فتح 6 أسواق تضامنية بمناسبة رمضان بمستغانم

تم اليوم الأحد، بولاية مستغانم، فتح 6 أسواق تضامنية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتم هذا على مستوى كل من بلديات، مستغانم ، حاسي ماماش، سيدي علي ، سيدي لخضر ، عين نويصي، وبوقيرات.

وهذا قصد مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين والحد من المضاربة في مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك .