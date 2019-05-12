فتح 6 أسواق تضامنية بمناسبة رمضان بمستغانم
تم اليوم الأحد، بولاية مستغانم، فتح 6 أسواق تضامنية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتم هذا على مستوى كل من بلديات، مستغانم ، حاسي ماماش، سيدي علي ، سيدي لخضر ، عين نويصي، وبوقيرات.
وهذا قصد مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين والحد من المضاربة في مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك .
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