فتح 6 أسواق تضامنية بمناسبة رمضان بمستغانم

أخبار الجزائر
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فتح 6 أسواق تضامنية بمناسبة رمضان بمستغانم
بقلم نسرين محفوف

تم اليوم الأحد، بولاية مستغانم، فتح 6 أسواق تضامنية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتم هذا على مستوى كل من بلديات، مستغانم ، حاسي ماماش، سيدي علي ، سيدي لخضر ، عين نويصي، وبوقيرات.
وهذا قصد مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين والحد من المضاربة في مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك .

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