 فتح 7 مخابر بحث بالمركز الجامعي لتيسمسيلت  

من المنتظر أن يتعزز المركز الجامعي “أحمد بن يحيى الونشريسي” لتيسمسيلت خلال بداية الموسم الجامعي المقبل بفتح 7 مخابر بحث.

وقال مدير المركز الجامعي، البروفيسور عبد القادر دحدوح، على هامش مراسم إحياء الذكرى الـ 62 لعيد الطالب،

بإن هذه المخابر التي هي قيد الدراسة حاليا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تتوزع على معاهد “الآداب واللغات” و”العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير” و”العلوم القانونية والإدارية”

و”علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية” و”العلوم والتكنولوجيا”.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن هذه المخابر تأتي ضمن مساعي إدارة المركز المذكور الرامية لفتح مشاريع دكتوراه بكل المعاهد.

فضلا على تطوير أداء هذه المؤسسة الجامعية من الناحية البيداغوجية العلمية.

وتمكينه من خدمة المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والرياضي بالولاية.