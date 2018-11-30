فتح 7 مراكز جديدة لرفع البصمة الوراثية للمعتمرين

قال علي شعباني مدير نشاط العمرة، أنه سيتم فتح 7 مراكز لنقل البصمة الوراثية للتخفيف عن المراكز السابقة.

مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على المراكز الرئيسية جعل طوابير طويلة للمعتمرين وانتظار لأكثر من 6 ساعات.

مضيفا أنه تم فتح مراكز جديدة بكل من ولايات البويرة، خميس مليانة، الجلفة، واد سوف، ورقلة، تمنراست وشرق الجزائر العاصمة.

مضيفا أنه سيتم فتحهم في أقرب الآجال لتخفيف الضغط على المركز الموجود في الشراقة بالعاصمة.

مؤكدا أن العدد سيصل إلى 14 مركزا، بالإضافة إلى مركز متنقل لبقية الولايات البعيدة والتي بعا أعداد كبيرة من المعتمرين.

من جهته أكد حمد بن محمد آل راشد القنصل السعودي بالجزائر أنه تم إستحداث شركة تسهيل لربح الوقت وتسهيل دخول المعتمرين.

الجزائريين الى الأراضي المقدسة فمن من أولويات الحكومة الجزائرية العمل بهذه الإجراءات الجديدة صالحة لمدة 6 أشهر.

مضيفا أن إجراء أخذ البصمة في 5 دقائق من وقته بدل ان ينتظر الحاج الجزائري أكثر من 6 ساعات