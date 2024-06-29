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فتح 81 مسبحا جديدا خلال موسم الإصطياف

بقلم نادية بن طاهر
فتح 81 مسبحا جديدا خلال موسم الإصطياف
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قام اليوم السبت، كل من وزير الداخلية، إبراهيم مراد، ووزير الشباب والرياضة بزيارة عمل وتفقد بولاية الجزائر العاصمة.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، أعلن الوزيران، أنه تم خلال موسم الاصطياف الحالي، افتتاح 40 مسبحا على المستوى الوطني تم تهيئتها بعد أن كانت مغلقة.

كما دخل 41 مسبحا جديدا الخدمة على المستوى الوطني منها 6 مسابح ستدشن في العاصمة.

هذا ويتواجد 102 مسبحا جديدا في طور الانجاز على المستوى الوطني، حسب ذات المصدر.

كما وقف وزير الداخلية رفقة وزير الشباب والرياضة ووالي ولاية الجزائر على مخيم الشباب الذي تم إعادة تهيئته بالقادوس ببلدية هراوة.

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