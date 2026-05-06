فتح 8704 مناصب مالية في التربية.. هذه مواعيد التسجيل والإجراء

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم عن تنظيم مسابقتي توظيف داخلية وخارجية. وهذا في إطار تكفل وزارة التربية الوطنية بضمان احتياجات القطاع من المناصب الإدارية للموسم المقبل 2026-2027.

1- مسابقة التوظيف المهنية “الداخلية”

وفي إطار الجهود الرامية إلى ترقية المسار المهني للموظفين وتعزيز كفاءاتهم، بما يساهم في الرفع من جودة الأداء الإداري والبيداغوجي. وضمان نجاعة الخدمة العمومية واستمرارية تحسين مردوديتها، تعلم وزارة التربية الوطنية عن فتح التسجيلات للامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026. للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية التابعة للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وذلك في الفترة الممتدة من 7 إلى 31 ماي 2026، بعدد إجمالي يقدر بـ 8704 مناصب مالية. وفق التنظيمات القانونية والتنظيمية المعمول بها، على أن تجرى المسابقة يوم 11 جويلية 2026.

في حين، سيتم تسيير مختلف مراحل هذه العملية حصريا عبر المنصة الرقمية الرسمية لوزارة التربية الوطنية انطلاقا من التسجيل وإيداع الطلبات. مرورا بدراسة الملفات :https://mowadaf.education.dz والطعون، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية. وذلك وفق الرزنامة والآجال التنظيمية المعتمدة.

كما يأتي هذا الإجراء في إطار تكريس مسار الرقمنة الشاملة للإجراءات الإدارية داخل القطاع. بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية. وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وفق القواعد التنظيمية المعمول بها.

2- المسابقة الخارجية

في حين، ستنظم في إطار ضمان سد احتياجات القطاع من هذه المناصب الإدارية، مسابقة خارجية للالتحاق بمختلف الرتب المعنية. كما سيعلن لاحقا عن تاريخ إجرائها. وكذا كيفيات تنظيمها وشروط المشاركة فيها.

كما تم توزيع المناصب المالية حسب الرتب جاء توزيع المناصب المالية كما يلي:

ناظر في التعليم الابتدائي: 1135 منصبًا

ناظر في التعليم المتوسط: 335 منصبًا

ناظر في التعليم الثانوي: 417 منصبًا

مشرف رئيسي للتربية: 358 منصبًا

مشرف رئيس للتربية: 177 منصبًا

مشرف عام للتربية: 1784 منصبًا

مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني: 70 منصبًا

مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني: 5 مناصب

ملحق رئيس بالمخابر: 136 منصبًا

ملحق مشرف بالمخابر: 35 منصبًا

نائب مقتصد: 91 منصبًا

نائب مقتصد مسير: 158 منصبًا

مقتصد: 259 منصبًا

مقتصد رئيسي: 115 منصبًا

مدير مدرسة ابتدائية: 1850 منصبًا

مدير متوسطة: 778 منصبًا

مدير ثانوية: 358 منصبًا

مفتشو التعليم بمختلف التخصصات: 552 منصبًا

كما تم توجيه مناصب أخرى لرتب التوجيه والتسيير والتفتيش.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور