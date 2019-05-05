فتح 90 مكتبا بريديا جديدا خلال السنة الجارية 

تسعى مؤسسة بريد الجزائر، لفتح 90 مكتبا بريديا، خلال السنة الجارية حسبما كشفه المدير المركزي بذات المؤسسة البريدية.

وقال حاج أحمد بن يوب ،: ” إنّنا نعمل على تقريب الخدمة البريدية من المواطن حيث يبلغ المعدل حاليا مكتب لكل 10 آلاف مواطن”.

مضيفا : “نحن نعمل من أجل تقليص هذه النسبة لتقديم خدمة عمومية ذات جدوى ،

كاشفا عن ابرام اتفاقيات مع عدة مؤسسات عمومية تقضي بتوفير محلات في كل حي جديد لإنجاز مكاتب بريدية جديدة” يضيف المتحدث.

ومن المقرر أن تلجأ المؤسسة، التي تشغل حاليا 27 ألف عامل خلال العام الحالي إلى توظيف 2638 عون جديد لشغل وظيفتي المكلفين بالزبائن و سعاة البريد،

وذلك بعد أن وظفت 2575 عون في عام 2018 “من أجل تقديم الخدمة البريدية لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين ” يضيف المتحدث.