فتح 99 منصبا ماليا لتوظيف أطباء اخصائيين ببسكرة

كشف المدير الولائي للصحة ببسكرة محمد العايب، عن فتح 99 منصبا ماليا جديدا لتوظيف أطباء أخصائيين بالمراكز الاستشفائية بولاية بسكرة

توفير هذه المناصب المالية للاخصائيين يهدف أساسا الى الاستجابة الى طلب المصالح الطبية حسب -محمد العايب- ،

حيث من المبرمج أن يلتحق بهذه المناصب 3 أطباء في تخصص الأشعة و9 أطباء في كل من اختصاصي

التخدير والانعاش و جراحة العظام و8 أطباء في اختصاص النساء والتوليد و7 آخرون في جراحة العظام فضلا عن مختلف التخصصات الأخرى.

وأضاف أن الأخصائيين الذين سيتم توظيفهم سيقدمون خدمة طبية للمرضى بالمصالح المختصة بكل من المراكز الاستشفائية بمستشفى “الحكيم سعدان” ومستشفى “بشير بن ناصر” والمؤسسة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بعاصمة الولاية

وكذا المؤسسات العمومية الاستشفائية بكل من طولقة واولاد جلال وزريبة الوادي.

وحسب ذات المسؤول، فان التحاق هذا الطاقم من الأطباء الأخصائيين بالمراكز الاستشفائية يمكن بالاضافة الى تحسين الخدمات الصحية و تدارك النقص المسجل على مستوى كل تخصص كذلك – الحد من الضغط على المصالح التي تتوفر على اختصاصيين نتيجة تحويلات الحالات المرضية والتخفيف من اعباء تنقل المواطنين للعلاج.