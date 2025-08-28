فتح باب الترشح لنيل جائزة الشباب العربي 2025

فتح معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -ألكسو-،باب المشاركة في جائزة الشباب العربي 2025 في دورتها الثالثة عشرة.

ستكون هذه الدورة تحت عنوان “مستقبل التنمية في الوطن العربي – رؤى لعام 2030”.

وحدد المعهد فترة المشاركة: من 25 أوت إلى 25 نوفمبر 2025. بينما قيمة الجوائز ستكون من 2000 إلى 5000 دولار أمريكي.

ووفقا للمعهد المسابقة موجهة إلى الشباب العربي الباحث دون سن الأربعين، وتتمحور حول قضايا التنمية ورؤى المستقبل في الوطن العربي حتى عام 2030.

وتدعو وزارة الشباب شبابنا الكفء إلى اغتنام هذه الفرصة النوعية للمساهمة في إغناء الساحة البحثية العربية وتعزيز الحضور الجزائري في المسابقات والمحافل الفكرية والعلمية.

تجدون وشروط الجائزة في الرابط الآتي:

https://iarsedu.net/wp-content/uploads/2025/08/جائزة-الشباب-العربي-2025.pdf