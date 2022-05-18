قدّم وزير المالية اليوم عرضا خلال الإجتماع الدوري للحكومة حول مدى تقدم مشروع فتح وكالات بنكية في الخارج.

وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وخلال الإجتماع على أهمية هذا المشروع الذي يشكل فرصة حقيقية للتألق الاقتصادي للجزائر. وخاصة في القارة الإفريقية.

كما إشار الوزير الأول إلى وجوب استكمال جميع الـمساعي الـمتعلقة بتنفيذ الـمرحلة الأولى من هذا الـمشروع قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب بيان بيان مصالح تلوزير الاول فإن العرض يتضمن عزم، 3 بنوك عمومية، الـمتمثلة في البنك الوطني الجزائري.bna وأيضا القرض الشعبي الجزائري cpa . بالإضافة إلى وبنك الجزائر الخارجي bea . إلى إنشاء وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية.

هذا وبادرت بادر بنك الجزائر الخارجي بالـمساعي من أجل فتح مكتب للوكالة التابعة له ” بنك الجزائر الخارجي الدولي” بفرنسا من أجل الاستجابة للانشغالات الـمعبر عنها من طرف جاليتنا الوطنية الـمقيمة في هذا البلد.

ويدخل هذا المشروع في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة الـمتعاملين الاقتصاديين. وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين الـمقيمين بالخارج.