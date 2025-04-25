فتح الله طاهر: “نسعى لرد الاعتبار للكرة الجزائرية أمام نهضة بركان”

أكد مهاجم شباب قسنطينة، فتح الله طاهر، أنه ورفاقه جاهزون للفوز أمام نادي نهضة بركان المغربي. في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وصرّح فتح الله طاهر، اليوم الجمعة، في المنطقة المختلطة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة: “لم نكن ننتظر نتيجة الذهاب بتاتا، لقد كانت ثقيلة، نعترف بأننا لعبنا أمام خصم هو بطل المغرب، ومتألق إفريقياً، كانوا أفضل منا”.

وأضاف فتح الله طاهر، الذي أبدى جاهزية كبيرة خلال التدريبات، وهو الذي غاب عن مباراة الذهاب: “نحن جاهزون لرد الاعتبار لأنفسنا وللكرة الجزائرية، نعمل من أجل الفوز لكي نخرج بشرف. وفي حالة سارت النتيجة بشكل إيجابي سنعمل ما في وسعنا للتأهل رغم صعوبة المهمة“.

وختم مهاجم “السياسي” قائلاً: “المدرب مضوي سيختار الخطة التي سيلعب بها في هذه المباراة. اعتمدنا على الخطة نفسها وفزنا أمام الصفاقسي (التونسي) واتحاد العاصمة، لكننا لم نوفّق أمام الفريق المغربي”.

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