فتح باب الترشح للحصول على سكنات L.P.P بهذه الولاية

إفتتحت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باب الإكتتاب للمواطنين الراغبين في الحصول على سكنات من نوع الترقوي العمومي L.P.P بولاية بومرداس. وسيتم ذلك بداية الأحد المقبل وحسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة على مستوى العديد من بلديات الولاية.

وأنهت مؤسسة ENPI في بيانها عبر صفحتها على الفيسبوك علم انه فتح باب الترشح للحصول على سكنات من نوع L.P.P بولاية بومرداس. وهذا عبر 5 مواقع موزعة عبر بلديات الولايات التالية:

حي 80 مسكن ترقوي عمومي ” خميس الخشنة “.

حي 269 مسكن ترقوي عمومي ” حمادي ” .

حي 64 مسكن ترقوي عمومي ” أولاد هداج ” .

حي 100 مسكن ترقوي عمومي ” يسر ” .

حي 120 مسكن ترقوي عمومي ” الصغيرات ” “الثنية “.

ولمزيد من المعلومات والإستفسارات وكذا الإطلاع و التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz إبتداء من يوم الأحد. أو التقرب إلى المصالح التجارية لدى المديرية الجهوية وسط شرق بولاية بومرداس.