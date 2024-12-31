فتح رأسمال بنك التنمية المحلية يدخل حيّز التنفيذ يوم 20 جانفي المقبل

ينتظر أن يدخل فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ يوم 20 جانفي المقبل.

وحسب رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، سيتم طرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد.

وخلال مؤتمر صحفي رفقة المدير العام لبنك BDL، يوسف لالماس، أوضح بوزنادة أن العملية ستستمر من 20 جانفي إلى 20 فيفري 2025. وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44.2 مليون سهم جديد، تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي.

والهدف من هذه العملية إصدار هذه الأسهم إلى بلوغ قيمة إجمالية قدرها 61.88 مليار دج. منها 17.68 مليار دج علاوةَ إصدار.

أضاف بوزنادة أنه وفي ختام هذه العملية، سيرتفع رأس مال بنك التنمية المحلية من 103.2 مليار دج إلى 147.4 مليار دج.

وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفون ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الستّ (البنك الوطني الجزائري. البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية. القرض الشعبي الجزائري، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وكذا سوسييتي جنيرال الجزائر وتال ماركت وإنفست.

وأشار بوزنادة إلى أن البيع العمومي للأسهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول، يمثل 40% من الإجمالي. مخصص للأشخاص الطبيعيين، و30% للأشخاص المعنويين. و30% للمستثمرين المهنيين. وذلك وفقا للمادة 61 من النظام الأساسي للبورصة، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.