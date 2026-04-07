فتح “صيدليات صيدال” لتقديم هذه الخدمات مجانًا

تم اليوم الثلاثاء تدشين صيدلية تابعة للمجمع العمومي لصناعة الأدوية واللقاحات “صيدال”، تحت اسم “صيدليات صيدال” بـ أولاد جلال.

ووقفا لمنشور لوزارة الصناعة الصيدلانية عبر صفحتها على فيسبوك فقد “تم اليوم بتاربخ 7 افريل 2026 بولاية أولاد جلال تدشين صيدلية لبيع الأدوية تحت اسم “صيدليات صيدال” بمقر بلدية أولاد جلال تابعة للمجمع العمومي صيدال”.

وأضاف المنشور ذاته، أنه “سيتم من خلال هذه الصيدلية تقديم العديد من الخدمات الصحية لسكان الولاية، وهذا عبر توفير كل أنواع الأدوية المتوفرة بالصيدليات بالإضافة إلى تقديم عدة خدمات مجانية على، غرار قياس ضغط الدم ، قياس السكر والوزن لكل المرضى، بالاضافة الى ضمان توفير المرافقة الصحية عبر الإرشادات وتوجيهات التي يقدمها الصيدلي” .

وذكر المنشور أن المجمع “صيدال” سيوفر كل الخدمات التي تقترحها الصيدلية للمرضى ، و ذلك عبر 829 صيدلية موزعة على عدة ولايات توظف ما يزيد عن 900 صيدلي ، و هي الصيدليات التي كانت في الماضي تابعة للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة، Endimed Spa ، و التي تم مؤخرا استرجاعها من طرف مجمع “صيدال”.

و يندرج هذا المرفق ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للحفاظ على مناصب الشغل و إستحداث مناصب أخرى، خاصة بولايات الجنوب. وكذا في إطار إعادة تفعيل نشاط الصيدليات العمومية ، مع تقديم خدمات للمواطن.