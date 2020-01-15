فتــــح 3 آلاف منصــــب عمـــــل لـ«الشــــومــــارة «

كشف، أمس، الدكتور علي بلخيري، محافظ الصالون الوطني للتشغيل والتكوين.

أنه من المنتظر عرض 3 آلاف منصب عمل، على طالبي الشغل خلال الصالون، مع توقع مجيء 25 ألف زائر.

خلال الفترة الممتدة ما بين 28 إلى 30 جانفي بقصر المعارض.

وقال محافظ الصالون، خلال الندوة الصحافية التي انعقدت، أمس، بمركز الصحافة الدولي.

إنه من المتوقع عرض 3 آلاف منصب عمل، خلال الصالون من قبل المؤسسات المشاركة، التي تتضمن مؤسسات عمومية وخاصة.

والتي قد يصل عددها إلى 45 مؤسسة مشاركة.

وفي ذات السياق، قال محافظ الصالون، إن عدد طالبي العمل المتوقع زيادتهم مقدر بـ 23 ألف طالب عمل.

مشيرا إلى أنه، خلال السنة الماضية، تم عرض قرابة 2400 منصب عمل، واستقبال حوالي 20 ألف طالب عمل.

وذكر ذات المتحدث، أن البعض يظن أن الوضع العصيب الذي يمر به الاقتصاد الوطني، يعد حاجزا في وجه بعث.

وتطوير التكوين والتوظيف، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية لم تمسها الأزمة المالية.

مؤكدا أن الهدف من الصالون، هو المساعدة على خلق الرابط بين العرض والطلب.

والمساهمة في بعث شراكة نوعية بين مختلف الأطراف الفاعلة.

وعلى صعيد ذي صلة، أوضح ذات المصدر، أنه بالنسبة للشركات، يعد الصالون المكان الأنجح.

والمثالي لتوظيف المهارات التي تحتاجها، وملتقى فعالا لاستغلال فرص الأعمال ومناسبة لإظهار نشاطها.

كما أنه فرصة سانحة للحصول على وظيفة لطالبي الشغل، من جهة، كما أنه فرصة جيدة للمدارس ومؤسسات التكوين.

لتسويق تخصصاتها ومضاعفة التسجيلات وإبرام اتفاقات الشراكة مع المؤسسات.

وذكر بلخيري، أن فعاليات المعرض ستستمر على مدار ثلاثة ايام، حيث سيتم تنظيم ندوات وورشات عمل وموائد مستديرة.

بغرض شرح الأطر القانونية والنظام الضريبي وسياسة التوظيف والمهن والحرف وبرامج التكوين وطريقة صياغة.

وتقديم السيرة الذاتية وكيفية إجراء مقابلات التوظيف وتقييم المهارات.

ومن المنتظر أن يبلغ عدد زوار هذا الصالون أكثر من 25000 زائر .

ما بين طالبي الشغل، رؤساء مؤسسات، مديري الموارد البشرية ومسؤولي التكوين وحتى العمال الأجراء.