فتنة في وهران بعد شكوى ضد إمام بسبب صوت الآذان والقرآن!

أطراف مجهولة استغلتها وحاولت تلفيق التهمة لصاحب فندق وقاعة حفلات بالجوار

إمام المسجد الشيخ البحري: «صاحب الفندق بريء مما نُسِب إليه وهو من المحسنين المتطوعين للمسجد

آثار درس لإمام وخطيب مسجد «الأمير عبد القادر» الشيخ البحري بوهران، ضجة كبيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

بعد إشارته لأطراف رفعت شكوى ضده لرفعه صوت الأذان والقرآن، على اعتبار أنه يسبب الإزعاج للبعض،

استغلها بعض الأشخاص لتوجيه الاتهام لصاحب فندق «الزينيت» بأنه صاحب الشكوى، الأمر الذي خلق استياءً

وتذمرا كبيرين وحالة غضب لدى رواد بعض صفحات «الفايسبوك» المعروفة بوهران، الذين راحوا يتوعدون

صاحب الفندق وقاعة الحفلات إلى درجة استعمالهم السب والتهديد بعد حملة التشهير الواسعة ومجهولة المصدر،

التي فتحت باب الفتنة والإساءة لشخص راح ضحية ادعاءات كاذبة لا ترتكز على أي دليل.

الشيخ البحيري، وفي اتصال بـ»النهار» أشار إلى حملة التضامن الواسعة التي أعقبت الدرس الذي ألقاه

بمسجد «الأمير عبد القادر» بسبب ما أثارته الشكوى المحركة ضده، فيما نفى جملة وتفصيلا ما روج عن

صاحب فندق «الزينيت» الذي أكد أنه بريء من الإشاعة التي نسبت إليه براءة الذئب من دم يوسف،

مؤكدا أنه من المحسنين الذين يساعدون في التطوع ومن المصلين بمسجد «الأمير عبد القادر». من جهته،

مالك فندق «الزينيت» أنكر وفند تقديمه لأي شكوى أمام مديرية الشؤون الدينية بخصوص قضية الأذان

ومكبر الصوت ضد مسجد «الأمير عبد القادر» وأن ما تم نشره ببعض صفحات التواصل الاجتماعي من

أكاذيب تحركها أطراف مجهولة غرضها تشويه سمعته أمام الرأي العام المحلي، مؤكدا أنه يحتفظ بحق

متابعة أصحاب هذه المواقع «الفايسبوكية» وفقا للإجراءات القانونية، بعد الضرر المادي والمعنوي الذي تسببوا فيه.

علما أن قضية الشكوى التي تم إيداعها ضد إمام وخطيب مسجد «الأمير عبد القادر» بخصوص رفعه صوت

الأذان والقرآن عبر مكبر الصوت والذي تطرق لها الشيخ البحيري خلال درس ألقاه بقدر ما فتحت باب قيام

أطراف بإلصاق التهمة لصاحب الفندق، رجح أنها لتصفية حسابات فإنها من جهة أخرى أضحت محل نقاش

واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي بين من يجيز رفع صوت الأذان والقرآن وبين من ينهي عنه احتكاما إلى

أحاديث نبوية يبقى أهل الاختصاص الجديرين بالفصل فيها.