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الرياضة

فتوحي:”تتويجنا بالسوبر مُستحق رغم صعوبة المهمة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
فتوحي:”تتويجنا بالسوبر مُستحق رغم صعوبة المهمة”
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عبر الوافد الجديد لصفوف إتحاد العاصمة، نور الإسلام فتوحي، عن سعادته بالتتويج بأول ألقابه مع فريقه الجديد “السوبر” الإفريقي، أمس الجمعة، ضد الأهلي المصري.

وصرح اللاعب فتوحي، أمس الجمعة، للصفحة الرسمية للفريق عقب نهاية مواجهة السوبر الإفريقي:”المباراة كانت صعبة ضد أمام منافس قوي بحجم الأهلي المصري”.

وأضاف فتوحي:”تعبنا لم يذهب سدى ، وبرهننا أن فريقنا إستحق التتويج بالسوبر، فرحتنا كبيرة بهذا اللقب وأتمنى المزيد من التتويجات مستقبلا”.

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