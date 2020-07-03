فتوحي: ترشيد النفقات في سوناطراك لن يؤثر على مكتسبات العمال

قال نائب الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” المكلف بنشاط التمييع وأنشطة الفصل، نصر الدين فتوحي، إنّ مكتسبات العمال لن تتأثر بعملية ترشيد الإنفاق، الذي فرضته تداعيات وباء كورونا.

وقال فتوحي في تصريح له على هامش حفل تكريم مجموعة من موظفي وإطارات المجمع البترولي الوطني، أن بيئة العمل ومكتسبات العمال وعددهم والأجور تظل محفوظة.

وأوضح ذات المتحدث، أن نتائج”سوناطراك” سنة 2019 كانت مرضية، مشيرا إلى أن سنة 2020 ستكون بالفعل صعبة بالنسبة لشركات قطاع الطاقة، كما أثّر انخفاض الأسعار والطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19 سلبا على عائدات سوناطراك التي أجرت تعديلات على الميزانيات من خلال القيام بتخفيضات من أجل تحسين طريقتها في أداء الأشياء وإعطاء الأولوية أكثر للتنمية.

وأوضح في هذا الصدد، أن المشروع المخصص لفعالية الميزانية الذي تقوده “سوناطراك” يهدف إلى تخفيض ميزانيات الاستغلال بنسبة 30 بالمائة إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

و قد بدأنا العمل مع فريق يجول عبر مختلف الوحدات لإلغاء أو التقليل من بعض النفقات أو ترشيدها”، مشيرا في هذا الشأن أن “محيط العمل وكل مكتسبات العمال من حيث الإطعام والنقل لن تتأثر”.