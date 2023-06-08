فتوى جديدة للحجاج “كبار السن والمرضى والنساء الحوامل”

أصدرت لجنة الإرشاد الديني والفتوى لبعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة. فتوى تخص الحجاج الكيامين من كبار السن والنساء الحوامل وحتى المرافقين.

وأكد رئيس لجنة الإرشاد الديني والفتوى ومنسق اللجنة الوزارية للفتوى بالجزائر، الدكتور محند أويدير مشنان، في تصريح له عقب إجتماع للجنة أمس الأربعاء بمكة المكرمة. أن “المرضى و كبار السن والنساء الحوامل وحتى المرافقين لهم يسقط عنهم المبيت في منى”. مضيفا أنه بعد “وقوفهم بعرفة وحط الرحال بمزدلفة ينزلون إلى مكة مباشرة. وخلال أيام التشريق يبقون في مكة المكرمة ولا يترتب عليهم الهدي ولا الفدية ولا أي شيء. كما ويكفيهم أن يوكلوا غيرهم من أجل أن يرجموا بدلا عنهم، وحتى الذين لم يجدوا مكانا مناسبا يليق بكرامتهم ينطبق عليهم نفس الحكم”.

كما أشار محند أويدير مشنان إلى أن هذه الفتوى المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية بالاستناد إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي للتخفيف عن المرضى و كبار السن .خصوصا و يتأكد العمل بها هذا العام. نظرا لعدم استيعاب مشعر منى للعدد الهائل من الحجاج”.

وفي هذا الإطار، نصح رئيس اللجنة الشباب أن “لا يبيتوا بمنى، بل ينزلون إلى مكة لفسح المجال لغيرهم”.

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