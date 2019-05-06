فتوى سعودية بشأن التهنئة بحلول شهر رمضان

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فتوى سعودية بشأن التهنئة بحلول شهر رمضان
بقلم نادية بن طاهر

أكد مفتي المنطقة الشرقية السعودية الشيخ، علي بن صالح المري، أن التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، مما لا حرج فيه.

وأضاف المفتي، أن التهنئة، يثاب عليها المرء، إذا اقترن معها، إدخال السرور إلى قلوب الآخرين والتودد لهم.

وقال المفتي لـ “سبق”: “سئلت اللجنة الدائمة للاستفتاء عن حكم التهنئة بدخول شهر رمضان، فأجابت: لا بأس بالتهنئة بدخول شهر رمضان”.

وأضاف الشيخ المري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبشر أصحابه بقدوم رمضان.

حيث يقول عليه الصلاة والسلام: “قد أظلكم شهر عظيم مبارك”، ويذكر للصحابةمن فضائله ويحثهم على اغتنامه، حسب المري.


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