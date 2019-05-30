“فتى البيضة” يتبرع بمبلغ خيالي لأسر ضحايا مسجدي نيوزيلندا

قام الفتى الأسترالي “ويل كونولي”، المعروف إعلامياً بـ”فتى البيضة”، بتصرف انساني كبير، مع أسر ضحايا العملية الإرهابية، بمسجدي نيوزيلندا.
وقال “كونولي”، والذي يبلغ من العمر 17 عاما، واشتهر مؤخراً عندما كسر بيضة على رأس سياسي يميني متطرف: “إنه تبرع بمبلغ يقدر بنحو 100 ألف دولار أسترالي، لضحايا الهجومين على مسجدي مدينة كرايستشيرش”.
وكتب “فتى البيضة”، على صفحته الرسمية بالأنستغرام: “لم يكن لي أن أحتفظ بها (الأموال)”، وأضاف أنه يأمل أن يجلب المال بعض الراحة للضحايا.
وتابع فتى البيضة:”وأخيراً.. بعد فترة ضخمة من الروتين البيروقراطي، حول اليوم (99.922.36 دولار) إلى صندوقي كرايست تشيرتش، لدعم الضحايا”.
وأكد “كونولي”، أن هذا المبلغ، جمع عبر منصة “Go Fund Me” الإلكتروينة،الخاصة بجمع التبرعات لـ”فتى البيضة”، لمساعدته في تغطية تكلفة الخدمات القانونية اللازمة، في مواجهة السيناتور الأسترالي “فريزر أنينغ”، والذي “كان كونولي” قد كسر بيضة على رأسه.
حيث قام “كونولي”، برشق السيناتور بالبيضة، احتجاجاً على تصريحاته، والتي حمل خلالها المسلمين، مسؤولية مذبحة المسجدين بـ”كرايست تشيرتش”، والتي أودت بحياة أكثر من 50 مصلياً.
يذكر أن شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية، كانت قد أخلت سبيل “ويل كونولي”، في مارس الماضي، بعد مهاجمته ببيضة السيناتورا “أنينغ”.
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Finally!!! After a huge amount of red tape,$99,922.36 has today been transferred to the Christchurch Foundation and Victims Support. For those of you who don’t know, there were 2 Go Fund Me pages set up to help cover the cost of my legal fees and to ‘buy more eggs’. Gratefully, Gordon Legal acted probono for me so I don’t have any legal fees. I decided to donate all monies to help provide some relief to the victims of the massacre… it wasn’t mine to keep. I want to thank Corey and @sajjad12345 who set up the funds and every single person who donated to the money and made this possible. To the victims of the Tragedy, I whole heartedly hope that this can bring some relief to you. Keep spreading the love. ❤️🙌🏻
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