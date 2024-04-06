فتيات أقبو يمثلن الجزائر في دورة “أوناف” لأقل من 20 سنة

ستكون الجزائر، ممثلة في الدورة المقبلة لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم للسيدات لفئة أقل من 20 سنة، بفتيات نادي أقبو.

ويرتقب أن تجرى دورة “أوناف” ما بين الـ 1 والـ 10 من شهر ماي القادم. بالأراضي التونسية، وستحظى خلالها بطلات الجزائر لفئة أقل من 20 سنة، بفرصة الاحتكاك بأفضل الأندية وتحسين مستواهن.

وتحدث عمر مرابط، نائب رئيس نادي أقبو، عن المشاركة المرتقبة لفتيات الفريق في دورة اتحاد شمال إفريقيا، وقال: “نحن متحمسون لتمثيل الجزائر في هذه البطولة الإقليمية. هذه هي المرة الأولى لنا. لكننا مصممون على بذل أقصى جهد للفوز بالكأس وتسجيل اسمنا في تاريخ المسابقة.”

وواصل ذات المتحدث: “لقد فرضنا هيمنتنا على الجميع في الجزائر هذا الموسم، إذ نحتل المركز الأول في الدوري ونتواجد في نصف نهائي كأس الجزائر. القدرة على منافسة أندية من دول أخرى تمثل فرصة لنا من أجل التطور ورفع المستوى”.

وفي الأخير، أكد مرابط في تصريحات خص بها موقع “الفاف” فخره بمساهمة ناديه في تطوير كرة القدم النسوية في الجزائر. وأضاف: “الأكابر والفئات السنية تحت 20 و17 و15 سنة. جميعهم تأهلوا إلى نصف نهائي كأس الجزائر هذا الموسم، وهو ما يُعد حدثًا تاريخيًا”.

وختم نائب رئيس نادي أقبو: “نحن أيضًا من بين أكبر موردي اللاعبات لمختلف المنتخبات الوطنية. نشكر الفاف على دعمها ونعد بالعمل بجدية أكبر لتطوير كرة القدم النسائية في الجزائر”.