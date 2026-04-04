فتيات “الخضر” في تربص بسيدي موسى

دخل المنتخب الوطني للإناث لفئة أقل من 17 سنة، أول أمس الخميس، في تربص تحضيري بمركز سيدي موسى، هو الأول من نوعه في السنة الجارية 2026.

ويستمر تربص فتيات “الخضر” إلى غاية الـ 19 من شهر أفريل الجاري. وذلك، تحسبا تحسبا للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويرتقب أن يلاقي المنتخب الوطني، نظيره الكاميروني في مواجهة مزدوجة لحساب الدور الأول. حيث يجرى لقاء الذهاب يوم 12 أفريل بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة. بينما يلعب لقاء الإياب يوم 18 أفريل بمدينة ياوندي.

واستدعى المدرب الجديد للمنتخب الوطني للإناث جمال فرج، تحسبا لهذا الموعد، قائمة أولية تضم 33 لاعبة. على أن يتم تقليصها وضبط القائمة النهائية.

وخلال اليوم الثاني من هذا التربص، برمج الطاقم الفني حصتين تدريبيتين. حيث تم تقسيم اللاعبات إلى مجموعتين، أجرت الأولى حصتها خلال الفترة الصباحية. فيما خاضت الثانية حصتها بعد الظهيرة.

يشار إلى أن هذه التصفيات تشهد مشاركة 31 منتخبا إفريقيا. وتجرى على ثلاث أدوار إقصائية بنظام الذهاب والإياب. على أن تتأهل في ختام الدور الثالث 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للإناث أقل من 17 سنة.