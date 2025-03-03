فتيات “الخضر” في تربص تحضيرا لمواجهة بوتسوانا

يُرتقب أن تدخل اليوم الاثنين، تشكيلة المنتخب الوطني للإنات فئة أقل من 17 سنة، في تربص تحضيرا للمواجهة المزدوجة أمام بوتسوانا. ضمن الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2025 لهذه الفئة.

وكشفت “الفاف” بأن مدرب فتيات “الخضر”، عبد النور ميرة. وجّه الدعوة لـ 21 لاعبة للمشاركة في هذا التربص التحضيري. الذي سينطلق اليوم بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وسيخوض منتخب الفتيات “U17” مباراة الذهاب يوم السبت المقبل 8 مارس، بملعب عوبيد ايتاني شيلوم بفرانسيستاون، بوتسوانا، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر.

في حين ستقام مباراة الإياب يوم الأحد 16 مارس على الساعة 21:00 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.