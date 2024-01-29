فتيات الخضر في تربص تحضيرا لمواجهتي البنين

باشر المنتخب الوطني للسيدات، تحت 17 سنة، تربصا تحضيريا بسيدي موسى، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام نظيره البنيني، ضمن التصفيات المؤلة إلى مونديال 2024، لذات الفئة.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن فتيات الخضر، دخلن أمس الأحد، يومهن الثالث في التربص التحضيري، حيث تم برمجة حصة تدريبية على الساعة 10:00 صباحا وحصة مسائية على الساعة 17:00، تحت إشراف المدربة وهيبة رحال.

وتم خلال التدريبات التركيز بشكل خاص على اللمسات النهائية. بما في ذلك التسديدات نحو المرمى والتسديدات العرضية، بالإضافة إلى عدة ورش فنية تخص الجانبين الهجومي و الدفاعي.

ومن المقرر أن تصل اليوم الاثنين، اللاعبات الناشطات بالخارج لتكتمل المجموعة. قبل التنقل إلى البنين هذا الخميس 01 فيفري 2024.