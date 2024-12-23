فتيات “الخضر” في تربص مغلق تحسبا لتصفيات كأس العالم

دخل المنتخب الوطني للإناث لفئة أقل من 17 سنة أمس الأحد، في تربص مغلق بمركز سيدي موسى بمشاركة 26 لاعبة محلية، تحسبا لخوض تصفيات كأس العالم المقرر انطلاقها شهر جانفي القادم.

وكشفت “الفاف” بأن التربص انطلق أمس، بحصة تدريبية مسائية استمرت لمدة ساعة من الزمن. بعدما كانت فتيات “الخضر” قد التحقن بعد الظهيرة.

مشيرة إلى أن هذا التربص، تتخلله مواجهتان وديتان بسيدي موسى، الأولى غدا الثلاثاء. أمام كبريات مولودية الجزائر، بينما تلعب الثانية. أمام كبريات اتحاد العاصمة، يوم الخميس المقبل.

للإشارة، ستستهل فتيات “الخضر” التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بملاقاة المنتخب التونسي ذهابًا بين 10 و12 جانفي 2025، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع.