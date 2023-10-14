فتيات الخضر لأقل من 20 عاما يقصين من تصفيات كأس العالم

أقصيت فتيات المنتخب الوطني أقل من 20 عاما، أمس الجمعة، من التصيفات المؤهلة لنهائيات كأس العالم على يد المنتخب المالي.

وتمكنت فتيات الخضر، من تحقيق الفوز في هذا اللقاء بنتيجة هدفين لهدف، بفضل كل من لينة بركوس، وليلة بلحاج.

ونجحت فتيات المنتخب المالي، في تقليص الفارق، عن طريق اللاعبة أليمة سيس، لتنتهي المواجهة بنتيجة (2-1).

ورغم هذا الفوز، إلا أن النتيجة التي انتهى عليها هذا اللقاء، لم تكن كافية لضمان تأهل فتيات الخضر، بالنظر لهزيمتهن في لقاء الذهاب بهدف دون رد.