فتيات “الخضر” لكرة اليد يفزن على أمريكا

دشّنت فتيات المنتخب الوطني لكرة اليد، أقل من 20 سنة، مشوارهن في كأس الرئيس لبطولة العالم 2026، بانتصار رائع فجر اليوم الاثنين، أمام نظيراتهن الأمريكيات.

وتحول المنتخب الوطني، لكأس الرئيس للتنافس على المراكز ما بين الـ 17 والـ 32 من البطولة العالمية الجارية وقائعها بالصين. بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث، برصيد نقطتين، من فوز على غينيا، وهزيمتان أمام البلد المضيف والدنمارك.

وأوقعت قرعة كأس الرئيس، فتيات “الخضر” في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من آيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وغينيا.

واستهل منتخب “U20” للفتيات مشواره في كأس الرئيس. بانتصار رائع مثير أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 30-26. في اللقاء الذي جرى فجر اليوم الاثنين بتوقيت الجزائر. وهو الانتصار الذي سيسمح للمنتخب بتحسين مركزه في الترتيب العام.

يشار إلى أن فتيات “الخضر” ستواجهن فجر غدٍ الثلاثاء، منتخب آيسلندا في ثاني مواجهاتهن ضمن كأس الرئيس لبطولة العالم 2026 لأقل من 20 سنة، بالصين.

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