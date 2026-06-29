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الرياضة

فتيات “الخضر” لكرة اليد يفزن على أمريكا

بقلم محمد لمين صحراوي
فتيات “الخضر” لكرة اليد يفزن على أمريكا
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دشّنت فتيات المنتخب الوطني لكرة اليد، أقل من 20 سنة، مشوارهن في كأس الرئيس لبطولة العالم 2026، بانتصار رائع فجر اليوم الاثنين، أمام نظيراتهن الأمريكيات.

وتحول المنتخب الوطني، لكأس الرئيس للتنافس على المراكز ما بين الـ 17 والـ 32 من البطولة العالمية الجارية وقائعها بالصين. بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث، برصيد نقطتين، من فوز على غينيا، وهزيمتان أمام البلد المضيف والدنمارك.

وأوقعت قرعة كأس الرئيس، فتيات “الخضر” في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من آيسلندا والولايات المتحدة الأمريكية وغينيا.

واستهل منتخب “U20” للفتيات مشواره في كأس الرئيس. بانتصار رائع مثير أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 30-26. في اللقاء الذي جرى فجر اليوم الاثنين بتوقيت الجزائر. وهو الانتصار الذي سيسمح للمنتخب بتحسين مركزه في الترتيب العام.

يشار إلى أن فتيات “الخضر” ستواجهن فجر غدٍ الثلاثاء، منتخب آيسلندا في ثاني مواجهاتهن ضمن كأس الرئيس لبطولة العالم 2026 لأقل من 20 سنة، بالصين.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الجزائر JINZHENG 25대 IHF WOMEN'S U20 WORLD HANDBALL F.A.N.B CHAMPIONSHIP Ρ.. CHINA 2026 البرنامج سنة 20 من أقل لفئة العالم بطولة الرئيس كأس الاثنين 2026 جوان 29 ناء الثلاثاء 2026 جوان 30 الجزائر Ys 04：45GMT المتحدة الولايات الأملريكية الجزائر Ys 04:45GMT أيسلندا‎’‎

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