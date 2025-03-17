فتيات “الخضر” يبلغن الدور الأخير من تصفيات مونديال 2025

ضمن المنتخب الوطني “إناث”، لفئة أقل من 17 سنة، عبوره إلى الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس العالم لذات الفئة، المقررة ما بين الـ 17 أكتوبر والـ 8 نوفمبر 2025.

وجاء تأهل فتيات “الخضر” عقب الفوز سهرة أمس. على نظيراتهن من بوتسوانا. بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جرى بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. علما أن لقاء الذهاب انتهى لصالح البوتسوانيات بنتيجة 2-1.

وبهذا التأهل الرائع، يبلغ المنتخب الوطني للإناث لأقل من 17 سنة الدور الثالث والأخير، من تصفيات المونديال لأول مرة في تاريخه.

وستلاقي فتيات “الخضر” في الدور الأخير من تصفيات المحفل العالمي، منتخب نيجيريا. وتقام مباراة الذهاب أيام 18، 19 أو 20 أفريل بالجزائر. على أن يُجرى لقاء الإياب أيام 25، 26 أو 27 من الشهر نفسه.