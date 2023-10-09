فتيات الخضر يتعثرن في ذهاب الدور الثاني المؤهل للمونديال

تعرض المنتخب الوطني النسوي لخسارة مفاجئة داخل الديار، أمام نظيره المالي، برسم ذهاب ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى كأس العالم 2024 بالمغرب.

وعرفت المواجهة التي جرت فعالياتها بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أمس الأحد، خسارة المنتخب الوطني النسوي بهدف لصفر أمام نظيره المالي.

ورغم سيطرة لاعبات الخضر على أطوار اللقاء، تلقينا هدفا مباغثا من الخصم عن طريق اللاعبة المالية جاماكو طراوري، الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 67 من المواجهة.

يجدر الإشارة، سيلعب لقاء العودة بين المنتخبين بتاريخ 13 أكتوبر الجاري بذات الملعب.