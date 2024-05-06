فتيات الخضر يدخلن تربصا تحضيريا تحسبا لتصفيات “المونديال”

دخل تعداد المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة فتيات، أمس الأحد، تربصا تحضيريا، بالمركز الوطني بسيدي موسى، تحسبا لخوض غمار تصفيات كأس العالم.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد دخل فتيات الخضر أجواء تحضيرات مواجهة ذهاب الدور التمهيدي الثالث وقبل الأخير لكأس العالم، أمام المغرب.

وأوضح بيان الفاف، أن فتيات المنتخب الوطني سيواصلن تحضيراتهن لهذا اللقاء، لغاية موعد الإنطلاق، إلى الأراضي المغربية، صباح يوم الثلاثاء.

وسيحتضن ملعب بركان البلدي مواجهة الذهاب بين المنتخبين يوم الجمعة، على أن يكون موعد الإياب يوم 17 ماي الجاري بملعب سالم مبروكي بالرويبة.

يجدر الإشارة، ستجرى نهائيات كأس العالم للفتيات بجمهورية الدومينيكان، بداية من تاريخ 16 أكتوبر لغاية 03 نوفمبر 2024.