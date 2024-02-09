فتيات الخضر يستهدفن الريمونتادا ومواصلة حُلم المونديال

يواجه المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة، اليوم الجمعة، منافسه منتخب بينين في إياب الدور التصفوي الأول المؤهل لكأس العالم 2024.

وسيحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي المواجهة، بداية من الساعة الخامسة مساءً.

وستحاول سيدات الخضر، تدارك خسارة الذهاب التي جرت بملعب الصداقة يوم الأحد المنصرم، بالعاصمة كوتونو، بثنائية نظيفة.

للتأهل للدور التصفوي الثاني، المؤهل لنهائيات كأس العالم للفتيات أقل من 17 سنة التي ستحتضنها جمهورية الدومينيكان.