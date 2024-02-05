فتيات الخضر يسقطن أمام البنين في تصفيات المونديال

انهزم المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة. أمام نظيره البنيني بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت أمس بملعب “الصداقة” بكوتونو، ضمن ذهاب تصفيات مونديال 2024 لذات الفئة.

وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي. قبل أن يفتتح المنتخب المضيف باب التسجيل في الدقيقة الـ 59، عن طريق اللاعبة هرفو جيرمان. وفي الدقيقة الـ 82 أضافت زميلتها فيدال توندونو، الهدف الثاني من ضربة جزاء.

وتبقى حظوظ فتيات الخضر في التأهل إلى الدور القادم قائمة، وذلك قبل مباراة الإياب المقررة يوم الجمعة الـ 9 فيفري الجاري، بملعب 5 جويلية بداية من الساعة 17:00.