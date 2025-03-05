فتيات الخضر يغادرن صوب بوتسوانا

غادرت بعثة المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء، من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، صوب بوتسوانا، تحسبا لخوض مباراة ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2025.

وستواجه فتيات الخضر منتخب بوتسوانا يوم السبت القادم بداية من الـ 14:00 سا بتوقيت الجزائر، بملعب ايتاني شيلوم، بمدينة فرانسيس تاون.

وتتطلع شبلات المدرب عبد النور ميرة، للعودة بالفوز أو على الأقل التعادل، لتعزيز حظوظهن في التأهل قبل مباراة الإياب.